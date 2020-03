Le notizie del giorno – Campionato sospeso per il Coronavirus, allarme Juventus e al Milan saltano le teste

Le notizie del giorno – Fumata bianca. Arrivano importanti aggiornamenti sul campionato di Serie A dopo il rinvio di alcune partite a causa dell’emergenza Coronavirus. Tra queste anche lo scontro per lo scudetto tra Juventus e Inter, la decisione di non disputare il match ha creato più di qualche polemica. Oggi è andata in scena un’assemblea straordinaria per decidere le date dei recuperi. E’ stata trovata l’intesa. Le partite posticipate nell’ultima giornata si disputeranno nel prossimo weekend, mentre lunedì in campo Juventus-Inter alle 20.45.

Ecco il programma.

sabato 7 Sampdoria-Verona (ore 20.45),

domenica 8 Udinese-Fiorentina (ore 20.45),

lunedì 9 Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia (ore 18.30)

Juventus-Inter (ore 20.30). (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Può essere considerata finita l’avventura di Rolando Maran al Cagliari. Un esonero che può essere considerando anche un pò a sorpresa nonostante il periodo di crisi e la vittoria che ormai mancava da tantissimo tempo. La prima parte di stagione era stata entusiasmante, con il club sardo in lotta addirittura per l’Europa League. Poi la squadra ha perso fiducia e sono arrivate una serie di sconfitte consecutive, il ko contro la Roma è stato l’epilogo per l’allenatore. (IL NOME DEL SOSTITUTO).

La situazione legata al Coronavirus è in continua evoluzione, pesantissime conseguenze anche al mondo del calcio. In attesa di decisioni sul campionato di Serie A, è arrivato un provvedimento importante in Svizzera: il torneo si ferma fino al 23 marzo. “I presidenti delle 20 squadre hanno deciso di prolungare la pausa della Raffeisen Super League. Il Consiglio federale ha deciso di vietare con effetto immediato tutte le manifestazioni che coinvolgono più di 1000 persone fino al 15 marzo. Di conseguenza le giornate numero 24, 25, 26 e 27 vengono rinviate a date successive ancora da definire e il campionato rimarrà fermo fino al 23 marzo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Non è un momento entusiasmante in casa Juventus. I bianconeri hanno perso la testa del campionato di Serie A, ed anche in Champions League la situazione è preoccupante considerando il ko dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione. E’ comunque ancora tutto aperto, valutazioni approfondite verranno fatte al termine della stagione (anche sulla posizione dell’allenatore Maurizio Sarri). Nel frattempo si rincorrono voci che arrivano direttamente dalla Spagna. Secondo Don Balon Dybala vorrebbe cambiare aria per uscire dall’ombra di Cristiano Ronaldo: e il Real Madrid sarebbe la sua prima scelta, con i Blancos che prima, però, devono cedere Bale. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’ennesima stagione deludente è destinata a portare ad una nuova rivoluzione in pochi anni. Stiamo parlando del Milan, pronte a saltare tre teste, ed in più arriva la svolta anche sul nome del futuro allenatore (a partire dalla prossima stagione). Nonostante un buon rendimento da gennaio in poi, i risultati non sono stati di certo all’altezza dei rossoneri (almeno per un club così importante). La dirigenza ha individuato i responsabili del disastro e sono in arrivo i provvedimenti con tre teste pronte a saltare. Si tratta di: Boban, Maldini e Massara. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).