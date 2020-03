Le notizie del giorno – Coronavirus, la confessione di un calciatore. Il dramma dell’allenatore e i nuovi casi

Le notizie del giorno – L’Italia sta ancora lottando contro l’emergenza Coronavirus, ieri si è visto uno spiraglio di luce con i contagi che sono diminuiti ma l’attenzione deve rimanere altissima. Ha spezzato il cuore la foto dei camion dell’esercito che lasciavano Bergamo con a bordo le salme, adesso a raccontare il suo dramma è Michele Bacis, allenatore ed ex calciatore come riporta ‘La Nazione’.

IL RACCONTO – "Avete visto tutti l'immagine di quei camion dell'esercito che lasciavano Bergamo con a bordo le salme di chi è morto anche a causa del Coronavirus. Tra le bare c'era quella di mio zio. Ho letto e sentito cose tra le più assurde sul Coronavirus, la realtà è un'altra. Forse per evitare di farsi vedere viaggiano di notte, ma le notizie corrono. Mio zio aveva 68 anni – racconta l'ex difensore di Triestina, Fiorentina e Genoa – un'ambulanza è venuta a prenderlo a casa e non è più tornato. Mia zia ha ricevuto una telefonata nella quale le hanno comunicato il decesso e che non avrebbe potuto vederlo. I vestiti che indossava sono stati bruciati. Le bare ormai riempiono le chiese e chissà quanti altri locali. Qui vengono sistemate prima del trasferimento ai forni crematori".

Jonathas, attuale attaccante dell'Elche, in un'intervista concessa al quotidiano 'Globo', ha raccontato la sua esperienza con il Coronavirus: "Non potevo allenarmi, il mio corpo era debole. Durante i primi tre giorni ho sofferto molto. Non avevo nemmeno la forza di muovermi. Sono andato in bagno per farmi una doccia e sono quasi svenuto. Era un dolore fortissimo, non l'avevo mai sentito. Questo virus non è uno scherzo. Ho iniziato a sentire una sensazione molto brutta, un forte mal di testa. Il medico mi ha detto di fare il test perché avevo tutti i sintomi del Coronavirus.

Altro caso positivo di Coronavirus nel mondo del calcio. Si tratta del presidente del Gremio Romildo Bolzan. A comunicarlo è lo stesso club sul proprio sito ufficiale. Ecco la nota. "Il Grêmio ha reso noto che anche il presidente del consiglio di amministrazione Romildo Bolzan è stato sottoposto nelle ultime ore al test di rilevazione Covid-19, ottenendo un risultato positivo. E' in buona salute, asintomatico e in isolamento residenziale.

Positivo anche Fatih Terim. L'annuncio è arrivato direttamente dal tecnico del Galatasaray attraverso il proprio profilo Twitter. "Il mio test è risultato positivo – si legge – Ora sono in ottime mani in ospedale, non vi preoccupare".