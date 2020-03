Liga, l’esito della riunione di oggi: concludere la stagione ad ogni costo!

Un solo obiettivo: quello di concludere il campionato. E’ l’idea per la Liga Spagnola, il torneo è stato sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, ma l’intenzione è quella di portare a termine la stagione. E’ quanto emerso durante la riunione del Consiglio di Lega che si è tenuta oggi, secondo quanto riporta “Cadena Cope” non sono presi in considerazione altri scenari, a costo di giocare anche in piena estate ed a porte chiuse. In Spagna devono disputarsi undici giornate, necessarie per gli incassi derivanti da diritti tv e limitando le perdite attorno al 20%. La ripresa potrebbe avvenire a metà giugno.