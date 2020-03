Clamorosa lite tra Agnelli e Lotito: “pensi solo alla classifica, non alla salute dei calciatori”

L’emergenza Coronavirus sta portando momenti di grande tensione anche al mondo del calcio. E’ salito a 9 il numero dei casi positivi nel campionato di Serie A, gli ultimi sono stati i calciatori della Fiorentina Cutrone e Pezzella. Secondo quanto emerso dall’assemblea è stato deciso di provare a concludere in ogni modo i campionati in Italia, a questo punto necessario il rinvio di Euro 2020. L’idea sarebbe quella di riprendere a maggio e giocare ogni tre giorni per concludere tutto entro il mese di giugno. Scontro però tra i presidenti sulla questione degli allenamenti.

L’AIC continua a spingere nell’idea di sospenderli, alcune squadre non si stanno allenando e c’è incertezza sulla ripresa. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, durante l’Assemblea di Lega è andato in scena un battibecco, ovviamente in videoconferenza, tra Andrea Agnelli e Claudio Lotito.

Il presidente biancoceleste ha chiesto di continuare con gli allenamenti, il numero uno bianconero ha sbottato: “Tu pensi solo alla classifica, non alla salute dei tuoi giocatori”. Lotito ha provato a replicare, ma alla fine la discussione si è conclusa senza altri momenti di tensione.