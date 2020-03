Lukaku: “Quarantena? Un giorno sono andato fuori di testa. Sì, sono stato vicino alla Juve…”

L’attaccante dell’Inter Romelo Lukaku si è concesso ad una bella chiacchierata, in diretta su YouTube, con l’ex attaccante dell’Arsenal Ian Wright. Numerosi gli argomenti affrontati, del passato recente ma anche dell’attualità. Di seguito qualche stralcio, così come riportato da calciomercato.com.

“Quarantena? Sono quasi andato fuori di testa un giorno. Non posso andare fuori, non posso fare shopping. Sono rinchiuso. Adesso sono passati nove giorni da quando è iniziato l’isolamento. Mi hanno procurato una bici da camera: tutti i giocatori vivono nel centro della città, non avevo spazio, quindi ho chiesto nella nostra chat di gruppo chi avesse una cyclette. Dopo due ore hanno portato una bicicletta a tutti. Mi manca la quotidianità: stare con mia mamma, stare con mio figlio o con mio fratello. Sto pensando a tutti. È un male, non puoi avere un contatto normale con gli esseri umani. Mi manca allenarmi e giocare davanti ai tifosi”.

“Sì, sono stato molto vicino alla Juventus. Ma la mia mente era sempre rivolta all’Inter e al suo allenatore. L’Inter per me è stata sempre la squadra di riferimento in Italia, da piccolo guardavo le prodezze di Adriano, Ronaldo, Christian Vieri col quale ho un ottimo rapporto. Il club e l’allenatore mi hanno voluto fortemente, Antonio Conte mi voleva anche al Chelsea. Quindi per me era giunto il momento di andare lì e vedere, in quel momento ho solo pensato ad allenarmi e a tornare in forma, senza parlare troppo”.