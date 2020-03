Lutto nel mondo del calcio, addio ad una leggenda: disputò due Mondiali [NOME e DETTAGLI]

Il calcio internazionale piange una delle sue leggende. Se n’è andato a 103 anni Ignacio Trelles, un’istituzione in Messico. “Don Nacho” iniziò la sua avventura da calciatore nel 1934, vestendo le casacce di Necaxa, America, Monterrey, Chicago prima di appendere le scarpette al chiodo nel 1948. Poi una lunghissima e vincente carriera da allenatore per Trelles che ha guidato Zapatepec, Marte, Toluca, Cruz Azul, America, Puebla, Leones Negros, conquistando successi su successi e infrangendo record. Ad oggi infatti è il tecnico più vincente della storia del calcio messicano, in virtù dei 7 titoli conquistati con 4 squadre diverse. Memorabile anche l’esperienza da Ct del Messico. Trelles vanta ancora il record di panchine all’attivo, ben 106. In particolare ha guidato il Tricolor in occasione dei Mondiali del Cile nel 1962 e d’Inghilterra nel 1966, passando alla storia anche come il selezionatore che ha ottenuto la prima vittoria in una Coppa del Mondo.