Lutto nel mondo del calcio, morto a 35 anni un ex giocatore: fatale una caduta accidentale [NOME e DETTAGLI]

Calcio inglese è in lutto. Si è spento a soli 35 anni Peter Whittingham, ex giocatore del Cardiff City, con il quale ha militato per 10 stagioni consecutive, dal 2007 al 2017. Whittingham era in ospedale dallo scorso 7 marzo, quando aveva rimediato delle ferite alla testa a seguito di una caduta accidentale in un pub. Dopo 12 giorni, l’ex giocatore non ce l’ha fatta. Whittingham ha esordito in Premier League con l’Aston Villa nel 2002, nel 2007 il trasferimento al Cardiff, con cui, a livello individuale, ha vissuto la migliore annata nel 2009/10: 22 reti da centrocampista. Due anni più tardi, la promozione in Premier. Si era ritirato nel 2018, dopo una stagione al Blackburn Rovers. A comunicare la drammatica notizia della morte di Whittingham è stato il Cardiff attraverso il proprio sito ufficiale:

“Abbiamo il cuore spezzato. La notizia della morte improvvisa e prematura di Peter ci ha scosso fino alle fondamenta. Il nostro pensiero è rivolto a sua moglie Amanda, al loro giovane figlio e alla sua famiglia. Sono al primo posto nei nostri pensieri e, a loro nome, chiediamo il rispetto della loro privacy in questo momento incredibilmente crudele e difficile”.