Lutto in casa Atletico Madrid: morto giovane calciatore [NOME e DETTAGLI]

Gravissimo lutto in casa Atletico Madrid. Il club spagnolo ha infatti comunicato, attraverso un post pubblicato su Twitter, la morte di Christian Minchola, giovane calciatore di 14 anni che militava nell’Under 14 del club. “La famiglia rojiblanca è in lutto per la morte del nostro piccolo giocatore Christian Minchola. Ci uniamo il dolore della tua famiglia, dei tuoi colleghi e degli amici. Riposa in pace”, si legge sul profilo della squadra spagnola.

La familia rojiblanca está de luto por el fallecimiento de nuestro jugador infantil Christian Minchola. Nos unimos al dolor de sus familiares, compañeros y amigos. Descanse en paz.https://t.co/x0qePAeTWW pic.twitter.com/9l2Klj6c4x — Atlético de Madrid (@Atleti) March 28, 2020