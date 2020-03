Lutto in casa Sampdoria, Filippo Mantovani stroncato da un arresto cardiaco

E’ morto, nella sua casa di Sestri Levante, Filippo Mantovani, terzogenito dell’ex Presidente della Sampdoria. Aveva 54 anni ed è deceduto a causa di un attacco cardiaco. Filippo Mantovani era legato in modo diretto alla società doriana della quale è stato dirigente durante gli anni di presidenza del fratello Enrico e per la stessa ha anche ricoperto il ruolo di team manager. La Sampdoria ha pubblicato un messaggio di cordoglio sul proprio sito: “Si è spento oggi nella sua casa di Sestri Levante Filippo Mantovani, terzogenito dell’indimenticato presidente Paolo e grande tifoso blucerchiato. Aveva 54 anni e, oltre al ruolo di dirigente e stretto collaboratore del fratello Enrico durante la sua presidenza, aveva ricoperto per la Sampdoria l’incarico di team manager. Il presidente Massimo Ferrero e tutta la società abbracciano la mamma Dany, i fratelli Francesca, Enrico e Ludovica e tutta la famiglia Mantovani porgendo loro le più sentite condoglianze”.