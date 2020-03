Maldini e la finale di Istanbul: “Festeggiamenti all’intervallo? Non è vero, litigammo e Ancelotti ci zittì”

Una finale amara, seppur di Champions ne abbia vinte più di una. Ma per Paolo Maldini, così come per tutta la squadra, la clamorosa beffa della finale di Istanbul contro il Liverpool nel 2005, è una ferita difficile da chiudere. E l’allora capitano rossonero smentisce quanto si disse tempo dopo, relativamente al fatto che nello spogliatoio, a 3-0 acquisito, partirono i festeggiamenti in anticipo.

“Non è vero che nell’intervallo abbiamo festeggiato. Al contrario: abbiamo litigato. Ci siamo rinfacciati cose stupide, tipo un passaggio sbagliato. Allora Ancelotti ha urlato: ‘Zitti tutti cinque minuti!’. Siamo stati zitti e poi ci siamo parlati con calma. La finale di Champions crea molte tensioni. E il calcio è il più imprevedibile degli sport”.. Sono le parole che Maldini ha concesso in un’intervista al Corriere della Sera.