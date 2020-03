“Maradona non è in autoisolamento e non lascerà la panchina del Gimnasia”, smentite le voci sul Pibe de Oro

“Con Maradona stiamo prendendo decisioni preventive. È isolato in un edificio, può stare solamente al piano terra, visto che fa parte del gruppo di rischio”. Parlava così, qualche giorno fa, il dottore Flavio Tunessi, così come scritto da As.

Tutto smentito. E’ il vicepresidente del Gimnasia la Plata, Jorge Reina, a fare chiarezza parlando ai microfoni di Radio Marte: “Maradona – dice – non è in autoisolamento. È vero, ha 60 anni e alcune patologie pregresse che lo rendono più a rischio rispetto ad altre persone. Ma smentisco però categoricamente che voglia lasciare la panchina della nostra squadra. Nell’ultima settimana ha allenato i ragazzi ed è stato con loro in ritiro. Siamo felici di averlo scelto”.