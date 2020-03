La maratona ai tempi del Coronavirus: uomo percorre 21 km dentro casa girando per il terrazzo [VIDEO]

“Si può fare la maratona dentro casa? Impossibile”, verrebbe da rispondere. Bah, pivelli, novellini. Si può, si può. Si può eccome. Chiedere al 50enne Francesco Draghi, riminese che – per non rinunciare alla consueta mezza maratona, e in barba alla nuova normativa del Governo che vieta la corsa all’aperto – decide di munirsi di ingegno e percorrerla… a casa. 21 km avanti e indietro per il terrazzo, con tanto di traguardo raggiunto e consueta medaglia. A documentarlo, con tanto di video, è ‘Altarimini.it’. “A forza di girare conosco mattonella per mattonella, peraltro ho notato anche che di alcune dovrò rifare la stuccatura”, ha detto l’uomo, scherzando. In basso il VIDEO.