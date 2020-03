Materazzi fa la “StayAtHomeChallenge” e punzecchia Ibrahimovic: “Se vuoi la Champions te la presto” [VIDEO]

Giorni di isolamento per tutti. Anche un ex calciatore dell’Inter come Marco Materazzi si è divertito nella “StayAtHomeChallenge”, sfida che consiste nel palleggiare con la carta igienica. Ma, uno degli eroi del Mondiale 2006, non si è fermato lì. A corredo del video, infatti, c’è una didascalia a punzecchiare l’ex compagno e “nemico” Zlatan Ibrahimovic, contro cui ha giocato molti derby. Materazzi ha portato la challenge ad un nuovo livello: dopo i palleggi, ha spedito il rotolo dentro la Coppa dei Campioni, facendo canestro e ha sfidato l’attuale attaccante del Milan: “Dai Zlatan Ibrahimovic, Vediamo se ci riesci… se vuoi la coppa te la presto”. Anche in momenti come questo non mancano le frecciatine. In basso il VIDEO.