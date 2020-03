Piccolo sospiro di sollievo dopo la preoccupazione delle ultime ore. Kylian Mbappé negli ultimi due giorni non si era allenato con il Paris Saint Germain per via di un mal di gola. Come scritto dall’Equipe, il club francese voleva vederci chiaro e ha così deciso di sottoporlo al tampone per Coronavirus. L’esito, per fortuna, è negativo. Nessun rischio, dunque, per il match di domani sera contro il Borussia Dortmund valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.