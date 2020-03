Mentana contro Zhang: “è vergognoso e danneggia l’Inter, è un ragazzino miliardario”

Non tutti gli interisti sono dalla parte di Zhang. Il presidente dell’Inter ha pubblicato una storia durissima contro la Lega A definendo Dal Pino “un pagliaccio, vergognoso”. Ovviamente sono arrivate le reazioni sia dai tifosi che dei personaggi pubblici. Anche un interista come Mentana ha tirato le orecchie al numero uno dei nerazzurri. “Un presidente di società di serie A non può dare del pagliaccio al presidente della Lega Calcio. È vergognoso. Danneggia il suo club, delegittima il sistema, fa pensare a sostenitori e avversari che alla guida dell’Inter ci sia non una figura di polso ma un ragazzino miliardario che non va lasciato solo nemmeno sui social”. Cresce sempre di più la tensione, in vista dei provvedimenti che potrebbero anche arrivare.