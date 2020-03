Milan, alta tensione: il clamoroso retroscena delle ultime ore [DETTAGLI]

Tensione alta in casa Milan. I rossoneri stanno vivendo l’ennesima stagione deludente. L’Europa League non è lontanissima ma la scorsa estate si era partiti con ben alti obiettivi. La semifinale di Coppa Italia potrebbe portare il Diavolo all’ultimo atto ma andare a fare risultato a Torino, contro la Juventus, è tutt’altro che semplice. Nel frattempo è caos anche sul fronte societario. Boban, Maldini e Massara sarebbero stati individuati come responsabili del fallimento e potrebbero saltare. In particolare, come riporta calciomercato.com, è in corso un summit tra il dirigente croato e Ivan Gazidis. C’è l’ipotesi, molto concreta, di una separazione istantanea dopo alcune dure dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa a “La Gazzetta dello Sport” dall’ex calciatore rossonero. Aggiornamenti attesi a breve.