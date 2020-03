Milan, Boban durissimo: “La mia intervista alla Gazzetta? Non siamo in Corea del Nord”. E su Rangnick…

Nemmeno 24 ore dall’annuncio ufficiale del divorzio dal Milan e Zvonimir Boban è tornato a parlare di Gazidis e dei rossoneri. Lo ha fatto a “Il Giornale”, in un’intervista in cui ha sparato a zero su tutti: “Non sapevo fossimo in Corea del Nord. La mia intervista è legalmente ineccepibile ed è arrivata dopo tante domande di chiarimenti interni puntualmente ignorati”. Poi si passa a Ralf Rangnick, con Boban che ha ribadito alcuni aspetti della vicenda: “A dicembre hanno chiuso con lui. Posso augurargli tutto il bene possibile, ma me lo devono dire, merito di essere informato dell’iniziativa”.