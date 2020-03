Milan-Genoa 1-2, le pagelle di CalcioWeb – Pandev e Cassata sgambettano i rossoneri, non basta Ibra

Milan-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – Il Milan cade in casa contro il Genoa. Colpaccio del Grifone. Nel primo tempo è il Milan a fare la partita, paradossalmente. I rossoneri, però, si espongono sanguinosamente ai contropiede del Grifone. E proprio su una ripartenza arriva il vantaggio: Sanabria mette in mezzo per Pandev che non ha difficoltà ad insaccare. La squadra di Pioli prova a reagire. Ibrahimovic spreca di testa, mandando addosso a Perin da ottima posizione, Calhanoglu fa lo stesso di sinistro. Il Genoa riparte ed è letale: stavolta è Cassata a trovarsi al posto giusto al momento giusto. Fotocopia del primo gol ed è 0-2. Milan in bambola. Nella ripresa la musica non cambia, anzi. Il Genoa si chiude ancora di più e il Milan difficilmente è pericoloso. La rete che riapre i giochi arriva dagli sviluppi di palla inattiva: Ibrahimovic è il più lesto di tutti ad arrivare sul pallone e a battere Perin in mischia. Nel finale l’assalto del Milan è sterile. Tre punti fondamentali in chiave salvezza per la squadra di Nicola, altro stop per i rossoneri.

Milan-Genoa, le pagelle di CalcioWeb

MILAN (4-4-1-1): Begovic 6; Conti 4.5 (91′ Calabria sv), Gabbia 5, Romagnoli 5.5, Theo Hernandez 4.5; Castillejo 5.5, Kessié 4.5, Bennacer 5, Rebic 5 (57′ Leao 5); Calhanoglu 5 (56′ Bonaventura 6.5); Ibrahimovic 6.5.

GENOA (3-5-2): Perin 6.5; Romero 6.5, Soumaoro 6.5, Masiello 6; Biraschi 7, Cassata 7, Schöne 6.5 (57′ Sturaro 6), Behrami 6.5 (63′ Jagiello 6), Criscito 6.5; Pandev 7 (79′ Pinamonti 6), Sanabria 7.5.