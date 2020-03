Milan-Genoa, altro cambio di programma del calendario: l’indiscrezione dell’ultim’ora

Cambio di programma, a quanto pare, per Milan-Genoa. Si varia ancora il calendario della Serie A. La partita, recupero della ventiseiesima giornata in programma inizialmente per lo scorso weekend e posticipata a domenica 8 marzo alle ore 12,30, dovrebbe subire un cambio di orario e passare alle 15. Si giocherà ovviamente a porte chiuse come da decreto governativo. In basso il tweet del giornalista Fabio Ravezzani.

+++Milan-Genoa domenica alle 15+++ adesso su @TopCalcio24 — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) March 5, 2020