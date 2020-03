Milan-Ibrahimovic, è gelo: lo svedese pensa sempre più al ritiro, già deciso il nuovo ruolo

Sembra già essere giunta al capolinea l’esperienza bis di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan. Una questione di progetto, non certo di soldi. Nonostante qualche buon risultato nella seconda parte, la stagione del club rossonero non è stata all’altezza, anche per questo motivo sono aumentati i dubbi del calciatore, che al momento si trova in Svezia, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. L’ex Juventus è tornato a Milano grazie all’insistenza di Boban, Maldini e Pioli. Il primo è già andato via, gli altri due dovrebbero salutare a stretto giro di posta. La ripresa del campionato è sempre più a rischio (a causa dell’emergenza Coronavirus) e Ibra potrebbe aver concluso con il calcio giocato. Sta pensando sempre di più ad appendere le scarpette al chiodo, con un futuro da manager al fianco di Mino Raiola.