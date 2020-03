“Il campionato si concluderà? Non sono ottimista, purtroppo: siamo talmente in tanti coinvolti nel calcio che un rischio di contagio c’è, anche se è vero che nessuno è più monitorato dei calciatori. Però ho anche visto che quando si segna, ci si bacia e ci si abbraccia come prima, cosa che dovrebbe essere evitata”. Sono le parole del presidente del Milan, Paolo Scaroni, al Corriere della Sera. Si parla dell’emergenza Coronavirus e delle ripercussioni che avrà sul mondo del calcio.