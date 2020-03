Il mister gli consegna il foglietto con le indicazioni tattiche, lui lo legge e poi se lo mangia [FOTO e VIDEO]

Quando si ha fedeltà verso la propria squadra si è disposti a fare di tutto: anche, in casi estremi, ad ingurgitare il foglietto con le indicazioni tattiche fornite dal mister per depistare ogni traccia. Sembra un racconto fantasioso, ma in realtà non lo è affatto. E’ accaduto davvero. La partita è quella della massima divisione turca tra Gazişehir e Trabzonspor. Il calciatore ospite, Badou Ndiaye, riceve dal tecnico Cismir un bigliettino: è quello in cui sono indicati i movimenti da effettuare nelle due fasi durante la partita, un’usanza ormai abituale tra gli allenatori.

Il calciatore fa subito suo il messaggio, e non soltanto quello… Con una nonchalance da fare invidia, dopo aver controllato e gestito un pallone, legge il foglietto in corsa, si gira verso la panchina e – con la velocità di una lepre – ingurgita in tutta naturalezza il bigliettino. Un gioco da ragazzi. In basso il VIDEO.