Moratti prepara il rientro, l’ex patron dell’Inter pensa di rilevare una squadra italiana [NOME e DETTAGLI]

A volte ritornano. Il richiamo del calcio è troppo forte per resistere. Ed ecco che, dopo Silvio Berlusconi al Monza, potremmo assistere al rientro di Massimo Moratti in quello che fino a qualche tempo fa è stato il suo mondo. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, Moratti potrebbe acquistare la Cremonese. Il patron Arvedi, industriale nel settore siderurgico, nonostante gli investimenti fatti negli ultimi anni non è riuscito a riportare il club grigiorosso in Serie A ed ora starebbe pensando di passare la mano. Ecco allora spuntare l’ipotesi Moratti, con Massimo pronto ad acquistare le quote di maggioranza della Cremonese affidandone la gestione al figlio Angelo. E si potrebbe riproporre il duello visto negli scorsi anni tra Milan e Inter, tra Berlusconi e Moratti. Stavolta in Serie B, tra Monza e Cremonese. Un altro derby.