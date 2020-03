Morte Emiliano Sala, la clamorosa rivelazione sul pilota

MORTE EMILIANO SALA – Emergono nuovi particolari agghiaccianti sulla morte dell’attaccante Emiliano Sala. Il pilota, David Ibbotson non aveva la licenza per essere pagato da clienti per il trasporto e non poteva viaggiare di notte, perché non aveva completato l’addestramento necessario. E’ quanto emerge dall’AAIB (Air Accidents Investigation Branch). Inoltre, secondo quanto specificato, Ibbotson si sarebbe reso conto delle difficoltà già dal viaggio d’andata, ma avrebbe ricevuto pressioni per portare a termine il volo e perso conoscenza per una perdita di monossido di carbonio nella cabina, prima dell’incidente. Infine non era presente un dispositivo di sicurezza.