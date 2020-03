Napoli, senti Mascara: “De Laurentiis pensa prima a fare cassa e poi a vincere…”

Seppur per poco tempo, a Napoli c’è stato e conosce De Laurentiis. Giuseppe Mascara, però, prima dell’esperienza azzurra è stato uno dei protagonisti della bella avventura del Catania in massima serie. L’ex calciatore, adesso allenatore del Biancavilla in Serie D, ha parlato ad ItaSportPress della situazione che sta vivendo la compagine partenopea, dopo l’avvicendamento in panchina Ancelotti-Gattuso.

“Quando c’è un diverbio società-squadra vai sempre giù perché non sai mai chi ha ragione e chi ha torto, questo è successo al Napoli. Ancelotti era fin troppo stanco di cercare di mettere tutti d’accordo e ricucire i rapporti squadra-proprietà. Gattuso non ha bisogno di presentazione, uno che si è preso sempre tutte le responsabilità e ci ha messo la faccia. L’obiettivo è quello di vincere quante più gare possibile in questo campionato e poi se arriva l’Europa è tutto di guadagnato. Mertens non lo darei via, Petagna? Sarà una strategia forse per ringiovanire la rosa certo non parliamo di un top player ma di un buon attaccante. De Laurentiis pensa prima a fare cassa e poi a vincere”.