Nations League, il calendario dell’Italia: esordio in casa contro la Bosnia

Dopo i sorteggi di ieri, il sito della Uefa ha stilato il calendario ufficiale della Nations League che avrà inizio a settembre. Per quanto riguarda l‘Italia, esordio in casa venerdì 4 contro la Bosnia. Poi doppia trasferta con Olanda e Polonia prima del doppio turno casalingo e la chiusura a novembre in Bosnia. Di seguito il calendario completo.

GRUPPO 1

1ª giornata (Venerdì 4 settembre 2020)

20.45 Italia-Bosnia Erzegovina

20.45 Olanda-Polonia

2ª giornata (Lunedì 7 settembre 2020)

20.45 Olanda-Italia

20.45 Bosnia Erzegovina-Polonia

3ª giornata (Giovedì 8 ottobre 2020)

20.45 Polonia-Italia

20.45 Bosnia Erzegovina-Olanda

4ª giornata (Domenica 11 ottobre 2020)

20.45 Italia-Olanda

20.45 Polonia-Bosnia Erzegovina

5ª giornata (Sabato 14 novembre 2020)

20.45 Italia-Polonia

20.45 Olanda-Bosnia Erzegovina

6ª giornata (Martedì 17 novembre 2020)

20.45 Bosnia Erzegovina-Italia

20.45 Polonia-Olanda