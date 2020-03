Nazionale, nuova freccia in attacco per Mancini? “Non ho ancora scelto tra Italia e Brasile”

Negli ultimi anni la Nazionale italiana ha riscontrato qualche fatica in attacco, tanti talenti che però non sono riusciti a confermare quanto visto con le maglie dei club. Un calciatore che si sta mettendo in mostra è Gabriel Martinelli, giocatore dell’Arsenal che è conteso da Italia e Brasile. Il centravanti è stato già convocato da Tite per uno stage ma può essere preso in considerazione da Roberto Mancini perché le sue origini sono italiane. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di Globo Esporte: “Non ho deciso ancora, giocare per il Brasile però mi permetterebbe di realizzare uno dei sogni che ho fin da bambino. L’Olimpiade? Sarebbe un sogno parteciparvi, spero di esserci quando ci sarà l’occasione”.