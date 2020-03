Neymar nella bufera: niente quarantena, gioca a footvolley con gli amici! [FOTO]

Ne ha combinata un’altra delle sue. A dispetto di quanto riesce a regalare in campo, Neymar spesso è protagonista anche di episodi non proprio corretti fuori dal rettangolo verde. L’ultimo è quello che lo ritrae in una foto, da lui stesso pubblicata su Instagram, in cui gioca a Footvolley con gli amici. Tutto normale? Non proprio, considerando che l’asso del PSG è tornato dalla Francia – in piena emergenza Coronavirus – per stare in quarantena in Brasile, lontano quindi da tutto e da tutti. Immancabilmente, il calciatore è finito nella bufera. Di seguito le foto pubblicate.