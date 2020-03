“Noi non giochiamo”, squadra si rifiuta di scendere in campo per l’emergenza Coronavirus [NOME e DETTAGLI]

L’emergenza Coronavirus sta portando pesantissime conseguenze anche al mondo del calcio, i principali campionati in Europa si sono fermati, e c’è ancora incertezza per la ripresa dei tornei. L’epidemia ormai ha colpito tutto il mondo, adesso il caos è evidente anche in Argentina. Venerdì sera ha preso il via la Coppa della Superliga ed oggi sarebbe toccato al River Plate scendere in campo, il club però ha intenzione di non presentarsi. Il timore è nato dalle condizioni di salute di alcuni ragazzi delle giovanili che avrebbero presentato sintomi riconducibili al Covid-19. “La squadra non si presenterà a Tucuman”, recita il comunicato ufficiale del club. “Nel rispetto delle indicazioni disposte dall’Oms, il club resterà chiuso per salvaguardare la salute dei suoi soci e dei suoi dipendenti”.

I vertici federali annunciano provvedimenti. “Le autorità sanitarie hanno dato rassicurazioni circa la possibilità di portare avanti i tornei senza pubblico. La decisone e la presa di posizione adottate unilateralmente dal River – ha sottolineato la federazione – saranno passibili di sanzioni secondo quanto previsto dal regolamento federale”.