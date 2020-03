“Non avrei mai smesso, mi alleno per tornare a giocare. Mezz’ora ancora ce sto”: Totti si confessa a Di Vaio

Un addio che ancora brucia quello di Francesco Totti alla Roma e al calcio in generale. L’ex capitano giallorosso ha partecipato al reality di Amazon, ‘Celebrity Hunted’ e, durante un viaggio in macchina da Roma a Genova (dove andrà a pranzo dalla mamma di Cassano), si è confessato all’amico Marco Di Vaio, ex attaccante di Parma, Bologna e Lazio tra le altre: “Io non avrei mai smesso. Però l’età era quella giusta per smettere. Quello che mi manca di più sono le partite. Poi ti devi reinventare, devi iniziare da capo. È totalmente diverso fare il dirigente e fare il calciatore”. Poi una battuta, o forse qualcosa di più: “Te posso di’ la mia? Mezz’ora ancora ce sto“. Totti, qualche giorno fa, in una diretta Instagram con l’amico Aquilani, aveva scherzato: “Mi alleno perché torno a giocare, per forza…”.