“Non parli di istruzione”, tensione sempre più alta in casa Milan

Continuano i momenti di tensione in casa Milan, sono in corso valutazioni da parte della dirigenza sul futuro del club. Il primo a salutare è Boban, situazioni ancora incerte di Maldini e Massara così come per l’allenatore Pioli. Proprio l’ex difensore rossonero ha deciso di rispondere per le rime all’ex ds Mirabelli che nei giorni scorsi lo aveva paragonato a un “medico che non ha frequentato la scuola elementare”.

Ecco la risposta di Maldini affidata all’Ansa: “Ogni commento negativo di Mirabelli su di me lo considero un grande complimento. Sentendolo parlare, fossi in lui, eviterei riferimenti a qualsiasi livello di istruzione scolastica”.