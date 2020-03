Le notizie del giorno – Calciatore va alla festa e distrugge l’auto, accuse a Wanda Nara e foto dello scandalo

Le notizie del giorno -E’ una scelta destinata a far discutere. Il Borussia Dortmund decide di allenarsi, con la speranza di tornare in campo per la ripresa della stagione. Per evitare la diffusione del Coronavirus, gli uomini di Favre si riuniranno in piccoli gruppi di due per un lavoro fisico. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un nuovo capitolo del triangolo Maxi Lopez-Wanda Nara-Icardi. L’ennesimo. Questa volta è l’ex attaccante di Catania e Milan ad attaccare la moglie e agente di Maurito per essersi spostata insieme ai figli da Parigi al Lago di Como, in piena emergenza Coronavirus. “Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro, ti trasferisci e vai all’epicentro del contagio (Lombardia) in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza”, ha scritto Maxi Lopez in un post. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Gli aspetti positivi della quarantena, rimanere a casa diventa sempre più difficile ma in compagnia di una ragazza come Maria Liman sarebbe sicuramente meno complicato. L’ex modella di Playboy e grande tifosa del Chelsea si trova al momento a Londra, e come riporta il Sun ha deciso di lanciare un appello. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Abbiamo visto tanti appelli da parte di vip e sportivi, che invitavano a rimanere a casa per l’emergenza Coronavirus. Se la voce arriva dai personaggi famosi magari è più forte. Ma se poi questi stessi non danno l’esempio si può dire che si predica bene e si razzola male. E’ quanto successo a Jack Grealish, capitano e giocatore più rappresentativo dell’Aston Villa. Come riportato da ‘The Sun’, è andato a sbattere con la sua auto (una Range Rover del valore di 80mila sterline) contro altre due vetture parcheggiate e una ringhiera di ferro presente di fronte ad un’agenzia immobiliare, con danni evidenti alla parte posteriore del mezzo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Philine ​Roepstorf e Bendtner si confermano una coppia a dir poco esuberante. L’ex attaccante della Juventus continua a regalare scandalo, negli ultimi anni è finito molto di più sui giornali di gossip che su quelli sportivi. Stanno circolando delle foto definite ‘dello scandalo’, probabilmente si tratta di scatti d’archivio, ma che hanno fatto il giro del web soltanto adesso. E’ stata la bella compagna del giocatore a pubblicare su Instagram gli scatti bollenti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).