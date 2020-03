Notizie del giorno – Altri calciatori positivi al Coronavirus, frase shock influencer, combine in Serie C

Notizie del giorno – Un nuovo caso positivo al Coronavirus nel calcio italiano. E’ sempre più emergenza per l’epidemia che ha colpito anche l’Italia e portato alla sospensione dei campionati. Si tratta di un calciatore di Serie C.“La società Vis Pesaro 1898 comunica che dopo avere eseguito dei controlli specifici, uno dei suoi tesserati è risultato positivo al Covid -19. Teniamo a precisare che sta bene ed è completamente (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Allarme Coronavirus anche in Ligue 1. Calciatore del campionato francese in quarantena dopo aver avuto dei contatti con una persona risultata positiva al test. Si tratta di un giocatore del Metz, club che ha annunciato la notizia sui propri canali ufficiali e ha avvisato la Lega: “Un calciatore del Metz, al momento asintomatico, è stato in stretto contatto con una persona risultata positiva al test per il Coronavirus. In conformità alle linee guida fornite lo stesso giocatore è stato messo (I PARTICOLARI)

“A me non frega niente, io continuo a uscire e a divertirmi. Quando morirà una persona tra i 20 e i 40 anni, in buona salute, o si ammalerà gravemente a causa di questo virus, allora mi preoccuperò”. Sono le frasi shock dell’influencer Victoria Tei, davvero fuori luogo in un momento così drammatico per il nostro Paese e che ovviamente hanno scatenato l’indignazione collettiva. Poi sono arrivate le scuse: “vi chiedo umilmente scusa per le parole che ho detto, non avrei dovuto parlare. Ho sbagliato (IL VIDEO)

Non solo il Coronavirus, il mondo del calcio deve fare i conti anche con un presunto scandalo che potrebbe portare anche ad un’indagine. Il torneo si fermerà fino al 4 aprile per l’emergenza che ha colpito anche l’Italia, il nostro paese si trova infatti interamente in zona rossa. Dubbi sulla conclusione della stagione, la situazione verrà valutata giorno dopo giorno. Nel frattempo arrivano nuove ombre sul Girone C, questa volta al centro del ciclone è finita la partita tra Viterbese e Rieti, terminata con il successo a sorpresa della squadra ospite. La bomba (I RETROSCENA DELLA VICENDA)