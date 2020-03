Notizie del giorno – Caos per il Coronavirus, lutto nel mondo del calcio, paura per Cristiano Ronaldo

Notizie del giorno – E’ sempre più grave l’emergenza Coronavirus in Italia. Talmente tanto da costringere il Governo a prendere decisioni drastiche: “Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro”. Sarebbe questa l’ultima proposta da parte del Comitato scientifico del Governo. A questo punto è possibile ipotizzare sviluppi e scenari clamorosi. Le misure saranno contenute in un nuovo Dpcm, a quanto si apprende, che andrà a sostituire quello adottato lo scorso 1 marzo e in scadenza domenica prossima. Ma il nuovo Dpcm potrebbe essere adottato anche prima dell’8 marzo, ovvero nelle prossime 24-48 ore. Tra le misure messe a punto dal comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, lo stop a convegni e congressi.

L’Inter deve recuperare due partite per via del rinvio causa Coronavirus. I nerazzurri chiedono che si giochi prima quella con la Sampdoria, prevista per il 23 febbraio, e poi quella contro la Juventus, che non si è disputata lo scorso primo marzo, e non viceversa come propone la Lega Serie A. La richiesta è contenuta in una lettera, firmata dall’a.d. dell’Inter Giuseppe Marotta, in cui si definisce la proposta del Consiglio per la modifica del calendario “neppure valutabile atteso che non è completa” (LA LETTERA COMPLETA)

Il calcio piange un’altra vittima della Sla. Mentre il mondo deve fare i conti con l’emergenza Coronavirus, arriva una brutta notizia per il mondo del pallone, è morto un calciatore con un passato importante. Si tratta di Stefan Lindqvist, ottimo calciatore che ha anche indossato la maglia della Nazionale svedese. Nel corso della carriera diverse esperienze (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Ore di grande paura per Cristiano Ronaldo. Mentre il calciatore della Juventus è impegnato in vista dei prossimi appuntamenti in campo, è arrivata una brutta notizia che ha sconvolto il portoghese. Nel dettaglio la madre Dolores Aveiro è stata colpita da un ictus la scorsa notte ed al momento è ricoverata all’ospedale Doctor Nelio di Mendonça de Funchal in Portogallo. La notizia è stata diffusa dalla testata portoghese ‘JM Madeira’. La donna 65enne si trova (LE CONDIZIONI DELLA MADRE DI RONALDO)