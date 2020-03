Le notizie del giorno – Chiusa l’Italia per Coronavirus, situazione drammatica [DETTAGLI]

LE NOTIZIE DEL GIORNO – Annuncio importante del Premier Giuseppe Conte in merito all’emergenza Coronavirus: tutta l’Italia sarà ‘chiusa’, estese le restrizioni di Lombardia e province all’intera penisola. “Non c’è più tempo“, ha dichiarato a Palazzo Chigi. A breve verrà varato il nuovo decreto. “I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante delle persone in terapia intensiva e purtroppo delle persone decedute. Le nostre abitudini vanno cambiate ora: dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste norme più stringenti”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto un vero e proprio boom di contagi (oltre 1.500, record dall’inizio dell’epidemia) e altri 97 morti. Le persone guarite, invece, sono state 102. Il bilancio dell’epidemia in Italia è di 9.172 contagiati, di cui 463 morti e 724 guariti. Le persone che oggi risultano ammalate sono 7.985, di cui 4.316 ricoverate nei reparti di malattie infettive degli ospedali, circa 800 sono le persone in gravi condizioni nei reparti di terapia intensiva e circa 3.000 si trova in isolamento domiciliare. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nell’elenco dei convocati in casa Cosenza non figurano D’Orazio e Bruccini, rimasti a casa per paura di contrarre il virus. La richiesta di non giocare sarebbe arrivata direttamente dai calciatori, avrebbero preferito non partecipare alla trasferta in Veneto di loro spontanea volontà, in via del tutto precauzionale. Una situazione sempre più paradossale e che conferma il momento di difficoltà. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).