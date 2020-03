Notizie del giorno – Coronavirus, allenatore arrestato. Lutto in casa Atletico Madrid, Agnelli scatena il web

Notizie del giorno – Avrebbe violato la quarantena imposta dal suo paese fino al 12 aprile per andare ad una festa in una villa: beccato dalla polizia, è stato arrestato. Finisce nei guai Nolberto Solano, allenatore della nazionale under 23 del Perù, assistente del c.t ed ex calciatore di Newcastle, Aston Villa e West Ham. Sono stati i vicini della villa a chiamare la polizia di Lima, trovando lui insieme ad altro persone. Solano ha negato al Newcastle Chronicle: “Ero a 200 metri da casa mia. Sono andato con la mia signora a (LE DICHIARAZIONI COMPLETE)

Gravissimo lutto in casa Atletico Madrid. Il club spagnolo ha infatti comunicato, attraverso un post pubblicato su Twitter, la morte di Christian Minchola, giovane calciatore di 14 anni che militava nell’Under 14 del club. “La famiglia rojiblanca è in lutto per la morte del nostro piccolo giocatore Christian Minchola. Ci uniamo il dolore della tua famiglia, dei tuoi colleghi e degli amici. Riposa in pace”, si legge sul profilo della squadra spagnola (IL TWEET DEL CLUB)

L’Italia aspetta novità dall’emergenza Coronavirus, i campionati di calcio si sono fermati ed al momento non è possibile fare previsioni sulla ripresa. Sono tante le ipotesi al vaglio, ma tutto dipenderà dell’evoluzione dell’epidemia. L’obiettivo principale è quello di tornare in campo, ma tra le soluzioni c’è anche quella della sospensione definitiva.

In caso di cristallizzazione della Serie A a beneficiarne sarebbe la Juventus che si confermerebbe Campione d’Italia, l’idea però non entusiasma la dirigenza bianconera che vorrebbe continuare a vincere sul campo. La conferma è arrivata direttamente dal presidente Andrea Agnelli che ha risposto con un like ad un commento sui social.

Il numero uno bianconero in queste ore ha messo un like a un post di un account di tendenza bianconera @LaTerzaStella che dice: “Sarebbe meraviglioso. E ancor più (LA RISPOSTA DI AGNELLI)