Notizie del giorno – Coronavirus, altri calciatori contagiati. Rinviate le coppe, novità di calciomercato

Notizie del giorno – Secondo caso positivo al Covid-19 in casa Juventus. Si tratta del centrocampista francese Blaise Matuidi. Il comunicato ufficiale del club bianconero: “Il calciatore Blaise Matuidi è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico”.

C’è un altro giocatore di Serie A positivo al Coronavirus. Dopo la notizia del contagio di Matuidi della Juventus, primo caso per l’Hellas Verona. Si tratta del centrocampista Mattia Zaccagni. Questa la nota ufficiale del club.

“Hellas Verona FC comunica che Mattia Zaccagni è stato sottoposto ad esami medici che hanno evidenziato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, così come tutta la squadra, prolungherà il già attivato isolamento volontario domiciliare sino al prossimo 25 marzo, continuando ad essere monitorato. Zaccagni sta bene: nei giorni scorsi ha avuto solo qualche linea di febbre”.

Negli ultimi minuti è arrivata l'ufficialità, gli Europei sono stati posticipati di 12 mesi: si giocheranno nel 2021. Una decisione inevitabile considerando l'emergenza Coronavirus e la necessità di completare i campionati e le competizioni europee. Proprio su Champions League ed Europa League arrivano notizie importanti direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riporta 'Marca' l'ultimo atto di CL si giocherà il 27 giugno a Istanbul mentre

L'emergenza Coronavirus ha bloccato un pò tutto, pesanti conseguenze anche al mondo del calcio. La decisione è stata quella di sospendere i campionati, provvedimento inevitabile considerando la pandemia. C'è ancora incertezza sulla ripresa dei tornei, l'obiettivo è provare a tornare in campo i primi giorni di maggio e concludere tutto a giugno (compreso le coppe europee) con il rinvio di Euro2020. La stagione in casa Milan può essere considerata deludente, per questo motivo

I campionati sono fermi per l'emergenza Coronavirus, c'è ancora incertezza sulla ripresa dei tornei. Negli ultimi minuti è arrivata l'ufficialità del rinvio di 12 mesi degli Europei, provvedimento necessario per permettere di completare la stagione per campionati, Champions ed Europa League. I club di Serie A si muovono comunque per il futuro, con l'obiettivo di anticipare i tempi considerando il momento di pausa. Sono in corso valutazioni in casa Fiorentina, al momento è difficile prevedere la conferma dell'allenatore Iachini, nonostante il buon percorso dell'ex Palermo. Secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport' sono ben 6 i profili valutati