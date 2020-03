Le notizie del giorno – Coronavirus, lutto per il calcio italiano. Paura Cristiano Ronaldo, lacrime al Torino

LE NOTIZIE DEL GIORNO – Lutto per un ex calciatore di Serie A: Nicola Pavarini, ex portiere di Brescia, Reggina, Siena e Parma, ha perso il padre, Dino, morto a 70 anni. Come riporta Fanpage, si erano aggravate le condizioni di salute dell’uomo, che era risultato positivo al Coronavirus. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Non solo Garay, che ha annunciato qualche ora fa sui social di essere positivo al Coronavirus, ma anche altri 4 calciatori. Il Valencia ha comunicato sul proprio sito ufficiale che 5 suoi calciatori sono risultati positivi al Covid-19. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Aumenta il numero dei contagiati, anche nel mondo de calcio. Si sono registrati dei casi positivi in casa Juventus, Sampdoria e Fiorentina, nelle ultime ore stesso discorso anche in Spagna. Situazione delicata soprattutto in Serie A, come spiega il Secolo XIX: “Si dice nell’ambiente che siano diverse le squadre di A con giocatori (una addirittura con 12) o tesserati con febbre. Ma per vari motivi non siano stati sottoposti al test o rese note le positività“. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Brutta disavventura per Jan Vertonghen e per la sua famiglia. Nella serata di martedì, mentre il 32enne difensore belga era impegnato a Lipsia nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Tottenham, quattro uomini armati di coltelli hanno fatto irruzione nella sua casa nel nord di Londra. A riportarlo è la BBC. I ladri hanno minacciato la moglie e i figli del giocatore. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Momenti di paura per Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus è in Portogallo per l’emergenza Coronavirus, il bianconero si trova a Madeira per assistere la mamma, colpita da un malore nei giorni scorsi. Poche ore fa si è registrata una scossa di terremoto: magnitudo 3.5 avvertita intorno alle 10 di mattina (ora locale): epicentro a 49 km da Funchal. Per fortuna non si registrano danni, ma solo tanta paura. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).