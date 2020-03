Le notizie del giorno – Coronavirus, ricovero in Serie A. Le squadre rischiano il fallimento, morto allenatore

Le notizie del giorno – E’ sempre più emergenza Coronavirus. In Serie A la squadra che ha fatto registrare più casi è la Sampdoria, ma sono stati ufficializzati contagi anche per la Juventus e la Fiorentina. Novità proprio sul club viola, e riportate da ‘La Nazione’. Il dottor Luca Pengue, responsabile sanitario della Fiorentina, è stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato sintomi riconducibili ad un possibile contagio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Potrebbe essere Dietmar Hopp, presidente dell’Hoffenheim l’uomo in grado di salvare il mondo dall’emergenza Coronavirus. Secondo il quotidiano tedesco Der Spiegel, sarebbe vicino, con la società di sua proprietà Curevac, con sede a Tubinga, alla scoperta di un vaccino. Il numero uno del club tedesco si sarebbe rifiutato di venderlo a Trump, impedendo che diventasse di proprietà degli Stati Uniti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una gravissima tragedia ha scosso nelle ultime ore il mondo del calcio spagnolo. Un giovane allenatore, Francisco Garcia, si è spento infatti nella giornata di ieri. Aveva 21 anni. Ad annunciare la notizia della tragedia è la squadra che allenava, l’Atletico Portada Alta, sui suoi canali social. “Dall’Atletico – si legge – vogliamo manifestare le nostre più profonde condoglianze alla famiglia, agli amici e parenti del nostro allenatore Francesco Garcia che ci ha lasciato, purtroppo, nella giornata di oggi (ieri, ndr)”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’emergenza ha portato grossi problemi anche dal punto di vista economico, e la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare nei prossimi mesi. Una possibilità (speriamo remota) è anche quella di non completare i campionati, scenario che sarebbe da brividi per alcuni club, Infatti, secondo quanto riporta ‘Il Corriere della Sera’, i bilanci delle società sono in grande sofferenza e, qualora non si riuscisse a riprendere la stagione calcistica, alcuni club rischierebbero il fallimento. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).