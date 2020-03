Le notizie del giorno – Ex calciatore cade e muore, tre juventini nella bufera e tragedia in Serie A

Le notizie del giorno – Si è spento a soli 35 anni Peter Whittingham, ex giocatore del Cardiff City, con il quale ha militato per 10 stagioni consecutive, dal 2007 al 2017. Whittingham era in ospedale dallo scorso 7 marzo, quando aveva rimediato delle ferite alla testa a seguito di una caduta accidentale in un pub. Dopo 12 giorni, l’ex giocatore non ce l’ha fatta. Whittingham ha esordito in Premier League con l’Aston Villa nel 2002, nel 2007 il trasferimento al Cardiff, con cui, a livello individuale, ha vissuto la migliore annata nel 2009/10: 22 reti da centrocampista. Due anni più tardi, la promozione in Premier. Si era ritirato nel 2018, dopo una stagione al Blackburn Rovers. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Fuga dall'Italia. E' stato definito così il viaggio da parte di alcuni calciatori della Juventus che hanno deciso di partire a causa dell'emergenza Coronavirus. Al momento si tratta di tre calciatori: Gonzalo Higuain (ha deciso di raggiungere in Argentina la madre che non sta bene), Pjanic e Khedira. Tutti sono risultati negativi al tampone. I calciatori avrebbero ricevuto l'autorizzazione dal club bianconero. Il Pipita si è presentato la scorsa notte, all'aeroporto di Caselle, con volo privato diretto a Buenos Aires per raggiungere la famiglia. Non è da escludere che nei prossimi giorni la fuga possa coinvolgere anche altri calciatori. Sono diversi i messaggi e le reazioni che sono arrivate sui social, c'è chi ha condannato il gesto

Una vera e propria tragedia ha colpito il mondo del calcio e la Serie A. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dall'Hellas Verona. "Hellas Verona FC esprime i sensi del più profondo cordoglio e della più affettuosa vicinanza ad Emmanuel #Badu per la scomparsa, in tragiche circostanze, della sorella Hagar". Secondo quanto riferiscono i media del Ghana, la ragazza sarebbe stata uccisa a Berekum, città d'origine della famiglia.

Grave lutto anche in casa Atalanta. La notizia è stata comunicata direttamente dal club nerazzurro. "Il presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta esprime tutto il suo cordoglio per la scomparsa di Enzo Marando, per anni prezioso collaboratore del Settore Giovanile nerazzurro. Ai familiari le più sentite condoglianze da parte di tutta l'Atalanta".