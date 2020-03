Le notizie del giorno – Indagine su 9 club di Serie A per il Coronavirus, altri positivi al test nel calcio

Le notizie del giorno – E’ sempre più emergenza Coronavirus, anche il calcio italiano è stato pesantemente condizionato. C’è grande incertezza in vista delle prossime giornate, la situazione è in evoluzione ed è praticamente impossibile sbilanciarsi sull’epilogo. Nel frattempo una notizia rischia di portare conseguenze per il futuro: anche il presidente di una squadra di calcio è risultato positivo. Si tratta del numero uno del Novara, Maurizio Rullo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nel frattempo un altro calciatore è risultato positivo al test. La Reggiana ha comunicato che si tratta di Alessandro Favalli. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

C’è confusione anche sulla questione dei rimborsi, ecco quanto riporta l’edizione di Repubblica sulla situazione. “A gennaio 2020, prima ancora che emergesse il problema del coronavirus, l’Autorità Antitrust ha aperto una formale indagine su nove club di Serie A. Tra questi c’è anche l’Atalanta che però, in queste ore, sta rimborsando i biglietti della sfida al Sassuolo. L’Autorià Antitrust si muove per la prima volta un anno fa, a marzo del 2019. Un’associazione di consumatori e singoli sportivi denunciano che i contratti di acquisto degli abbonamenti e di singoli biglietti sarebbero “vessatori”, cioè penalizzanti per i tifosi. Svariati club negano il rimborso anche nel caso di rinvio del match. A questo punto, i funzionari dell’Autorità Antitrust vanno in Internet ed esaminano i contratti di tutte le squadre di Serie A (stagione sportiva 2018-2019). l’Autorità Antitrust è costretta ad aprire un’indagine formale – un “procedimento istruttorio” – su alcune squadre”. (LE SQUADRE COINVOLTE).