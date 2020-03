Notizie del giorno – Guai per ex calciatore Serie A, morto ex portiere, attaccante contagiato dal Coronavirus

Notizie del giorno – Guai per una vecchia conoscenza del calcio italiano. Ivan Kaviedes, ex attaccante ecuadoriano con un breve passato in Serie A dove ha vestito la maglia del Perugia nel 1999 (segnando 3 gol, due di questi contro Inter e Juventus), è stato denunciato per aggressione. Oggi 42enne, Kaviedes si è difeso in un’intervista a ‘El Mercurio’: “Stavamo giocando e all’angolo c’era un gruppo di persone che bevevano. Mi hanno insultato ma non ho risposto. Poi sono venuti a trovarmi dove vivo con la mia famiglia e la mia fidanzata e hanno continuato a insultarci. Uno era più piccolo di me e non ho voluto affrontarlo, un altro stava per colpirmi da dietro allora mi sono voltato e gli ho rotto il naso. Quindi ne è arrivato un altro e l’ho colpito in faccia. Quando stavo per andarmene ne è uscito un altro. E’ caduto male, aveva (IL RACCONTO)

Nuovo lutto nel mondo del calcio. E’ morto Amadeo Carrizo, è stato uno dei portieri argentini più forti di tutti i tempi, in particolar modo con la maglia del River Plate. E’ entrato nella storia del club dopo aver vinto ben sette campionati. E’ stato definito come uno dei 10 migliori portieri della storia del calcio e omaggiò anche il Grande Torino. Partecipò al campionato del mondo 1958 e fu uno dei protagonisti del primo grande titolo internazionale dell’Argentina, la Taça das Nações del 1964 in Brasile. I tornei vinti nella sua carriera furono nel 1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956 e 1957. L’ultima esperienza da calciatore è stata con i Millonarios fino alla fine degli anni ’70.

Nuovo caso di un calciatore positivo al Coronavirus in Inghilterra. Si tratta di Charlie Austin, attaccante del West Bromwich Albion, club di Championship. Il trentenne, che crede di averlo raccolto mentre era al Cheltenham Festival la scorsa settimana, non ha visto sua moglie e tre figli dallo scorso sabato sera, nonostante fosse rimasto nella stessa casa. Austin ha rivelato al ‘Telegraph’ che la sua temperatura è salita a 39,7°: “Mi sentivo come se qualcuno mi avesse buttato un secchio d’acqua addosso”. L’attaccante è rimasto isolato per quasi una settimana dopo aver chiamato il medico del club Kevin Conrad. Si è ora ripreso dalla malattia e gli è stato detto che (IL CONSIGLIO DI AUSTIN)