Notizie del giorno – Morti ex presidenti, racconto shock su Atalanta-Valencia, altri positivi al Coronavirus

Notizie del giorno – Il Real Madrid dice addio all’ex presidente Lorenzo Sanz, venuto a mancare questo pomeriggio all’età di 76 anni, dopo essere risultato positivo al Coronavirus in settimana ed era stato ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni. A darne la notizia è ‘Cadena Cope’, che saluta il dirigente che fu alla guida dei Blancos fra il 1995 e il 2000, portando il Real Madrid a vincere due Champions League nel giro di 2 anni battendo in finale Juventus e il Valencia.

“Il FC Chiasso piange la scomparsa di Ernesto Parli, presidente della società dal 1976 al 1982. Grazie alla sua intraprendenza, riuscì a portare sul palcoscenico del Riva IV nomi illustri, come ad esempio José Altafini. Nel 1978 i rossoblù, allenati da Otto Luttrop, giunsero in semifinale di Coppa Svizzera, dove vennero immeritatamente sconfitti dal Servette, e furono promossi nell’allora Lega Nazionale A. La stagione successiva il Chiasso si rese protagonista dell’acquisto di Franco Cucinotta, uno degli attaccanti più ricercati della massima categoria elvetica. L’obiettivo era quello di recitare un ruolo di primo piano nel massimo campionato elvetico. Alcuni infortuni tarparono le ali alla squadra di confine che terminò il campionato in ottava posizione. Nel 1982 Parlì lasciò la presidenza nelle mani di Bruno Bernasconi. Ai familiari giungano le più sincere e sentite condoglianze da parte della società FC Chiasso”. Con questo messaggio pubblicato sul sito ufficiale il Chiasso ha comunicato la morte dell’ex presidente Ernesto Parli.

Era il suocero di Adriana Volpe, dopo la notizia la showgirl ha deciso (L’ARTICOLO COMPLETO)

Paulo Dybala positivo al Coronavirus. Dopo le smentite degli scorsi giorni è arrivato l’annuncio su Twitter dopo i risultati del test. Insieme a lui contagiata anche la fidanzata Oriana. Questo il messaggio dell’attaccante della Juventus (L’ANNUNCIO SUI SOCIAL)

Paolo Maldini e suo figlio Daniel sono positivi al Coronavirus. A comunicarlo è stato il Milan con una nota sul proprio sito ufficiale: “AC Milan comunica che il Direttore dell’Area Tecnica del Club Paolo Maldini, venuto a conoscenza di aver avuto un contatto con una persona positiva e avendo in corso sintomi da virosi, è stato sottoposto ieri a tampone che è risultato positivo al Coronavirus. Allo stesso modo il figlio Daniel, attaccante della (IL COMUNICATO)