Notizie del giorno – Gravi lutti in Serie C e in casa Atalanta, famiglia Dybala in ospedale per Coronavirus

Notizie del giorno – Mondo del calcio sotto shock, un gravissimo lutto si è verificato nelle ultime ore. E’ morto Andrea Micheli, l’ex presidente della Pergolettese si è spento all’età di 37 anni. Era residente a Pizzighettone dove lavorava presso la ditta di famiglia e come riporta ‘IlGiorno.it’ da due settimane risultava ricoverato a Milano per il Coronavirus. Il giovane era molto conosciuto in città ed anche molto apprezzato, al primo anno di presidenza della Pergolettese ha vinto il campionato di serie D, guadagnandosi la promozione in C2. Nel 2016 aveva lasciato la presidenza per sua decisione (IL COMUNICATO)

Bergamo è una delle città più colpite dal Coronavirus, dal sogno per la qualificazione ai quarti di Champions League alla vera e propria emergenza. L’Atalanta negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con 4 gravi lutti come comunicato direttamente dalla dirigenza attraverso il sito internet.“Il presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta esprime tutto il suo cordoglio per la scomparsa di Enzo Marando, per anni prezioso collaboratore del Settore Giovanile nerazzurro. Ai familiari le più sentite condoglianze da parte di tutta l’Atalanta”. “Atalanta in lutto per la scomparsa di Enzo Donina. Con la maglia della Primavera nerazzurra (TUTTI I LUTTI IN CASA BERGAMASCA)

Paulo Dybala è stato il terzo calciatore della Juventus positivo al Coronavirus e si è aggiunto al difensore Rugani e al centrocampista Matuidi. Oggi ottime notizie in Italia, con i contagi che sono diminuiti di tanto rispetto alla giornata di ieri. L’argentino ha tranquillizzato tutti attraverso un messaggio sui social, sta bene così come la fidanzata. Adesso però secondo quanto scrivono i giornali argentini ‘La Voz del Interior’ e ‘Olé’ i familiari del calciatore sono stati prelevati nelle loro abitazioni e messi (I DETTAGLI)