Le notizie del giorno – Ore drammatiche per il calcio, tre lutti gravissimi [NOMI e DETTAGLI]

Le notizie del giorno – Il calcio internazionale piange una delle sue leggende. Se n’è andato a 103 anni Ignacio Trelles, un’istituzione in Messico. “Don Nacho” iniziò la sua avventura da calciatore nel 1934, vestendo le casacce di Necaxa, America, Monterrey, Chicago prima di appendere le scarpette al chiodo nel 1948. Poi una lunghissima e vincente carriera da allenatore per Trelles che ha guidato Zapatepec, Marte, Toluca, Cruz Azul, America, Puebla, Leones Negros, conquistando successi su successi e infrangendo record. Ad oggi infatti è il tecnico più vincente della storia del calcio messicano, in virtù dei 7 titoli conquistati con 4 squadre diverse. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nuovo lutto nel mondo del calcio. Se ne va, a 87 anni, Michel Hidalgo, ex allenatore della Nazionale francese. Ha guidato ‘Les Bleus’ al quarto posto nella Coppa del Mondo del 1982 e due anni dopo ha vinto Euro 1984, primo trionfo per i transalpini. L’ex allenatore è scomparso a Marsiglia per una patologia pregressa, contro cui combatteva da anni, non collegata al Coronavirus. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’Italia sta lottando contro l’emergenza, nelle ultime ore lutto anche in casa Napoli e secondo quanto riporta Fanpage la causa sarebbe proprio il Coronavirus. Si tratta di Dino Bove: aveva 65 anni ed era un imprenditore. Come dichiarato il ricovero è avvenuto il 18 marzo e nella notte è deceduto. Era conosciuto anche per essere stato uno dei fondatori del Napoli Calcio Femminile. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).