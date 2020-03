Notizie del giorno – Sarri paziente 0 del Coronavirus, due tragedie nel mondo del calcio, scintille al Torino

Notizie del giorno – “Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del persistere della sindrome influenzale, che lo ha colpito durante la scorsa settimana. Nel tardo pomeriggio il tecnico è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno confermato una polmonite, per la quale è stata prescritta terapia specifica. L’allenatore ha autorizzato il club a comunicare il proprio stato di salute”. Con questo comunicato del 19 agosto, la Juventus annunciava la momentanea assenza del tecnico Maurizio Sarri dai campi di gioco per il sopraggiungere di una polmonite, che lo ha costretto a stare rinchiuso in casa per diverse settimane. Mancava qualche giorno all’esordio in campionato a Parma, gara che fu costretto a vedere da casa insieme alla successiva in casa contro il Napoli. Ma soprattutto, circa un mesetto prima, lui e la squadra furono in tournée in Cina per l’International Champions Cup. Quindi, ricapitolando: in Cina a Luglio e la polmonite ad agosto, seguito da una quarantena vera e propria a casa. “Paura dell’esordio? Paura ce l’ho avuta venti giorni fa quando non respiravo bene. Non lo sento come un esordio perché sono stato sempre molto coinvolto. Poi i dottori hanno deciso di tenermi lontani da allenamenti e partite per sicurezza”, affermava al suo rientro in conferenza stampa (L’ARTICOLO COMPLETO)

Una nuova tragedia sconvolge il mondo del calcio. Non solo l’emergenza Coronavirus, si è anche verificato un altro terribile episodio. Sono morti 9 calciatori dell’Etoile du Guinee, squadra della Serie B della Guinea, ferite altre 18 persone ed alcune sarebbero in gravissime condizioni. Tra i deceduti c’è anche Almamy Keita, fratello del centrocampista del Liverpool Naby. L’incidente si è verificato a Timbo, località vicino a Mamou, una città (I DETTAGLI)

Tragedia a Porto Potenza Picena, in provincia di Macerata, nelle Marche, dove è morto Antonio Martiniello, l’arbitro che a inizio febbraio era stato sottoposto a Daspo dopo che al termine della partita di Seconda Categoria tra il Borgo Mogliano e il Montottone aveva colpito con una testata il portiere Matteo Ciccioli. Martiniello è stato travolto da un treno. Si trovava agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico dopo una denuncia (LA RICOSTRUZIONE)

Cresce sempre di più la tensione in casa Torino. Il club granata è in crisi di risultati, ma anche il rapporto all’interno dello spogliatoio sta vivendo momenti di nervosismo. La squadra è crollata in classifica dopo le ambizioni iniziali di Europa, adesso anche la permanenza in massima categoria è a serio rischio. Il gruppo non è tranquillo come dimostrano gli ultimi episodi che si sono verificati in allenamento. Prima il durissimo intervento di Zaza su Edera che ha rischiato di far veramente male al compagno, adesso un nuovo caso riportato sempre da ‘TuttoSport’. “Sane scintille di rigore”, è il titolo. Berenguer durante (IL NUOVO EPISODIO)