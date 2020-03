Notizie del giorno – Le bombe di mercato e il pazzo nome Inter, lutto in Serie A, brividi Matuidi

LE BOMBE DI MERCATO E IL PAZZO NOME INTER – Bomba dalla Spagna che riguarda il club nerazzurro. Secondo quanto riporta il quotidiano Sport.es, il Bayern Monaco non eserciterà il diritto di riscatto da 90 milioni di Coutinho, pertanto il brasiliano sembra destinato a tornare al Barcellona. Sul calciatore forte l’interesse dell’Inter. Anche Chelsea e Manchester City su Lautaro Martinez. Origi potrebbe essere il vice-Lukaku. Asamoah e Biraghi verso l’addio.

LUTTO IN SERIE A – Un gravissimo lutto ha colpito oggi il mondo del calcio italiano e la Serie A. E’ morto all’età di 84 anni Joaquin Peirò, attaccante della Grande Inter di Helenio Herrera, vinse la Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale nel 1965. Altre importanti esperienze in Italia con Roma (vinse una coppa Italia nel 1969) e Torino. Avventure anche con il Real Murcia e l’Atletico Madrid. Ha indossato anche la maglia della nazionale spagnola, 12 presenze e 5 gol. Realizzò un gol entrato nella storia, quello durante la semifinale di ritorno di Coppa dei Campioni fra l’Inter ed il Liverpool. I nerazzurri riuscirono a ribaltare il risultato e conquistare la finale contro il Benfica. (L’ARTICOLO COMPLETO)

BRIVIDI MATUIDI – E’ Matuidi il secondo caso di Coronavirus in casa Juventus, il francese è risultato positivo al tampone e si aggiunge al difensore Rugani. La moglie del centrocampista, Isabelle, ha deciso di aggiornare la situazione attraverso una diretta su Instagram. “Eravamo da una settimana in casa, non abbiamo avuto contatti con l’esterno. C’è stato solo quel caso nella squadra, vi chiediamo tranquillità e privacy. ll Coronavirus è una malattia molto pericolosa, perché in tanti casi non presenta sintomi per cui le persone possono contagiare gli altri. Per questo motivo serve che le persone stiano a casa. Oggi Blaise ha ricevuto i test, positivo ma state tranquilli: sta bene, anzi benissimo, è asintomatico come l’80% dei positivi. Lui sta proprio bene, tranquilli, non ha niente. Probabilmente resteremo altri 10 giorni in casa. Rispettate le regole, andrà tutto bene. ​Matuidi non parlerà, mi ha chiesto di fare un messaggio generale. Blaise sta bene, state tranquilli. Grazie a tutti per la vicinanza”. (L’ARTICOLO COMPLETO)