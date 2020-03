Notizie del giorno – Coronavirus, 4 squadre non versano gli stipendi. Cairo nella bufera, lutti nel calcio

Notizie del giorno – L’emergenza Coronavirus ha portato pesantissime conseguenza al mondo del calcio, anche dal punto di vista economico. Nella serata di ieri è arrivato l’annuncio della Juventus che ha comunicato l’accordo con calciatori e staff per il taglio degli stipendi fino alla sospensione del campionato. Le altre squadre potrebbero anche adeguarsi. Ma, alcuni calciatori, sono ancora in attesa di ricevere le mensilità di gennaio. Secondo quanto riporta Repubblica, i giocatori di Genoa, Napoli, Sampdoria e Torino non avrebbero ancora incassato il bonifico relativo all’ultimo mese di calcio giocato. Il ritardo ha (LA REAZIONE DEI CALCIATORI)

Un video in cui Urbano Cairo parla di fatturati sta scatenando il putiferio. L’imprenditore e presidente del Torino esalta i numeri dei suoi giornali, dal ‘Corriere della Sera’ ai settimanali fino ai periodici. Nel suddetto video, che circola su Youtube e sui social, Cairo dice: “Eravamo in pochi entusiasti, coraggiosi, instancabili e io oggi mi sento così, con la nostra impresa che sta andando a gonfie vele, con La 7 che fa +30% in più di ascolti, il “Corriere della Sera” on line che macina abbonamenti, quello cartaceo che va bene, per cui diamoci da fare, potremmo chiudere l’anno con un fatturato nettamente maggiore”. Parole normali in un contesto normale, ma ai tempi del Coronavirus c’è chi ha attaccato pesantemente Cairo, definendolo speculatore, avvoltoio, approfittatore e chi più ne ha più ne metta. Cairo passa poi a fare alcuni esempi di prodotti e catene che stanno ottenendo buoni risultati anche se la gente esce meno. Esalta lo shopping online e poi invita tutti a “darci dentro” e a rimanere positivi in questo periodo difficile. E’ forse l’uso del verbo approfittiamone che ha fatto storcere il naso a molti. Ma Cairo ha fatto (I DETTAGLI E I VIDEO)

L’Atlético Madrid ha confermato, attraverso i propri canali ufficiali, la morte di José Luis Capon, leggenda del calcio spagnolo che ha militato in prima squadra tra il 1970 e il 1980, con una breve parentesi al Burgos CF. È stato uno dei calciatori a vincere la Coppa Intercontinentale nel 1975 e a laurearsi campione del mondo. Ha anche vinto due campionati di Prima Divisione. Non sono note ancora le cause della morte, anche se pare si tratti di una polmonite. Nessuna conferma sul Coronavirus. E’ il secondo lutto per i Colchoneros nelle ultime ore. Ieri, infatti, la tragica notizia della scomparsa di un giovane calciatore.

Tragedia per Ricardo Centurion, ex giocatore del Genoa (stagioni 2012-2013 e 2017-2018), che da gennaio gioca in prestito al Velez Sarsfield. La fidanzata Melody Pasini, 25 anni, è deceduta in seguito ad un incidente stradale nella città argentina di Lanus. La ragazza aveva sofferto di problemi cardiaci in passato e, secondo le prime ricostruzioni (LA NOTIZIA COMPLETA)