Le notizie del giorno – Incidente mortale sconvolge squadra in Italia, 5 club perquisiti e lite tra presidenti

Le notizie del giorno – Anche la Federcalcio ha appena ufficializzato che le gare di Serie A si svolgeranno a porte chiuse. “Tenuto conto – afferma in una nota la Figc – delle disposizioni emanate e delle ulteriori indicazioni ricevute dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e salvaguardare la salute pubblica, al fine di evitare l’interruzione della competizione sportiva, nonche’ di assicurarne lo svolgimento e consentirne la conclusione, la Figc ha disposto con apposito provvedimento, fino a nuova determinazione, che si giochino a porte chiuse tutte le gare organizzate dalla Lega Serie A”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ andata in scena l’assemblea di Lega, la tensione si taglia con il coltello. Nel dettaglio secondo quanto riporta ‘La Lazio siamo noi’ scontro totale tra Lazio e Atalanta nel corso dell’assemblea di Lega di oggi. Si è discusso sulla partita in ‘programma per sabato ma che invece sarà recuperata la settimana prossima e a porte chiuse. Come riporta il sito Percassi ha provato a forzare per il recupero del 27° turno il 13 maggio, soluzione non gradita al presidente Lotito perchè disputare la sfida alla fine del campionato vorrebbe dire falsare la corsa scudetto. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il calcio portoghese è nella bufera. Gli ispettori dell’Agenzia delle Entrate lusitani hanno perquisito questa mattina alle 8 gli uffici dello stadio del Benfica ‘da Luz’ in una mega operazione che ha poi coinvolto anche Sporting Lisbona, Porto, Braga e Maritimo. Nel mirino degli inquirenti (in più di 200 sono al lavoro) oltre ai club più importanti del paese c’è anche la Gestitute, l’agenzia sportiva di Jorge Mendes. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Tragedia in casa Foggia, la compagine pugliese che milita in Serie D. Questa mattina ha infatti perso la vita, in un incidente stradale sulla provinciale Foggia-Troia, il magazziniere della squadra Antonio Cianci. All’interno dell’autovettura anche il calciatore Pertosa, uscito illeso e senza particolari conseguenze. Fatale l’impatto per la povera vittima, morta sul colpo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).