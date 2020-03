Ombre sul campionato di Serie C: presunto caso di calcioscommesse nel Girone C [NOME e DETTAGLI]

Non solo il Coronavirus, il mondo del calcio deve fare i conti anche con un presunto scandalo che potrebbe portare anche ad un’indagine. Il torneo si fermerà fino al 4 aprile per l’emergenza che ha colpito anche l’Italia, il nostro paese si trova infatti interamente in zona rossa. Dubbi sulla conclusione della stagione, la situazione verrà valutata giorno dopo giorno. Nel frattempo arrivano nuove ombre sul Girone C, questa volta al centro del ciclone è finita la partita tra Viterbese e Rieti, terminata con il successo a sorpresa della squadra ospite. La bomba è scoppiata dopo il commento di un utente sulla pagina Facebook del club, e su una scommessa sulla sconfitta della Viterbese dopo aver ricevuto l’informazione in anticipo proprio da alcuni tesserati del club gialloblù.

Immediata è arrivata però la smentita del club: “La A.S. Viterbese comunica di aver denunciato agli organi competenti quanto emerso dai commenti e dalle frasi riguardanti la gara Viterbese – Rieti, disputata ieri, pubblicate espressamente da un utente sulla nostra pagina Facebook ufficiale”.